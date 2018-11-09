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В чем опасность рентгеновского излучения
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В чем опасность рентгеновского излучения 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Рентген — изобретение, превратившее допустимый ущерб в настоящую пользу для диагностики сложных заболеваний. Доза облучения рентгеновского излучения не останавливает пациентов и медиков, которые всегда советуют периодически проверять свой организм. Рентген до сих пор остается одним из самых полезных и противоречивых методов диагностики рака и туберкулеза.

Какие опасности скрыты в этом излучении?

1. Доказано, что рентген наиболее негативно действует на половые органы и клетки крови. Вследствие этого во время процедуры для защиты всей брюшной части тела используют защитные свинцовые средства. Именно они защищают ткани от пагубного излучения.
2. Для детей рентген противопоказан и используется только в случаях, когда другие методы диагностики невозможны. Во время процедуры специальной ширмой и элементами одежды со свинцовыми пластинами защищают всю поверхность тела ребенка, поскольку организм еще не сформировался и слишком слаб для противодействия облучению.
Ученые вывели уровень допустимой нормы рентгена — 5 миллизивертов в год для людей, которые не часто играют роль пациентов в медицинских центрах. Те, кто проходит обследование на регулярной основе, должны получать не более 1 миллизиверта рентгеновского облучения в год. Халатность в подсчете дозы уже полученного облучения может привести к ухудшению самочувствия и работоспособности иммунной системы.
Дозы облучения традиционных рентгеновских процедур слишком малы.
Рентгенография зуба обеспечивает дозу облучения на уровне 0,003 рентгена. Обследовав желудок, получите дозу на уровне 0,176 рентгена. Томография всех главных органов предусматривает дозу в 1 рентген. Это означает, что обычно рентген при правильном использовании не должен принести вред организму человека.
Именно томография органов тела считается наиболее вредной, а все остальные процедуры не наносят столь ощутимый вред. В частности, именно поэтому перед назначением томографии врачи обязательно проверяют, насколько давно была выполнена аналогичная процедура.
На поздних сроках беременности медики не рискуют назначать рентгенографию, поскольку до сих пор неизвестно реальное влияние на развитие плода. Конечно, можно защитить область живота специальным фартуком со свинцовыми пластинами, но рискуют здоровьем будущего младенца только в критических случаях. Лишь в случае угрозы жизни беременной женщины.
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