Иммунные клетки рака помогут в лечении тяжелых опухолей

Иммунные клетки опухолей могут помочь в деле лечения рака, как показало исследование.

В ходе исследования ученые из Университета Эдинбурга разработали уникальную технологию, которая обнаруживает различия между иммунными клетками в опухолях. С их помощью можно ускорить разработку новых методов лечения рака.

Исследователи проанализировали анонимную базу данных тысяч пациентов с опухолями для определения тех генов, которые связаны с иммунными клетками. По мнению ученых, этот подход может использоваться для помощи врачам при выборе наилучших методов лечения для каждого конкретного пациента.

Методика поможет предсказать, какие опухоли вероятнее всего прореагируют на специфическую терапию. Ее также можно применять для адресного использования в иммунотерапии — новом направлении в онкологии, которое называют наиболее перспективным в настоящее время. Иммунотерапия активирует собственные защитные силы организма для борьбы с раком.

Новый подход, основанный на генетическом анализе, облегчает распознавание множества иммунных клеток, которые присутствуют в опухолях. Эти клетки помогут организму обнаруживать и уничтожать рак, если их активировать специфическими лекарствами. Данная методика полностью отличается от облучения, а также химиотерапии, которые применяют при традиционном лечении рака.