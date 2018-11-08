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Нехватка сна обезвоживает организм
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Нехватка сна обезвоживает организм 

Мир24 + ещё 1 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Недосыпание наносит существенный удар по организму. Американские ученые обнаружили еще одну, весьма неожиданную опасность нехватки сна — обезвоживание.
Исследования показали, что негативный эффект проявляется, если отводить на ночной отдых шесть и менее часов (рекомендуемая норма — восемь), сообщает издание Sleep.
Известно, что гидратацию организма регулирует гормональная система. Ученые проанализировали действие гормона вазопрессин, который «отвечает» за контроль уровня жидкости.
Его выработка происходит наиболее интенсивно как раз во время сна. Гормон следит, чтобы наше тело не потеряло при этом слишком много влаги.
Если человек встает слишком рано, вазопрессин не успевает накопиться в организме на достаточном уровне. В результате выводится чрезмерно большое количество воды, и ткани начинают ощущать ее нехватку.
Ученые исследовали около 25 000 взрослых людей в США и Китае. Их спрашивали о графике сна, а также брали медицинские анализы.
Полученные данные подтвердили — количество сна и уровень гидратации связаны друг с другом. Люди, спящие меньше шести часов, имели повышенный (на 16-59%) риск получить обезвоживание.
Впрочем, авторы исследования отметили, что для полной картины потребуются дополнительные научные работы.
Стоит отметить, что обезвоживание — это весьма опасное состояние. В тяжелых случаях оно может привести к повреждениям почек и ухудшить общее физическое состояние.
Эксперты отмечают — если нет возможности выспаться, то после пробуждения стоит выпить стакан воды.
Ранее ученые заявили, что хронический недосып может привести к развитию опасных заболеваний, среди которых: астма, артрит, атрофия мышц, депрессия и даже рак.
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