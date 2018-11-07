Почему необходима вакцинация от гриппа

Минздрав предлагает наказывать за антипрививочную пропаганду. Сейчас ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Карательные меры должны в первую очередь коснутся самих медиков — врачей, которые рекомендуют пациентам отказаться от вакцинации по убеждениям.

Думаю, что в данном случае в первую очередь необходима серьезная разъяснительная работа о пользе вакцинации среди самих граждан. Нужны образовательные мероприятия в школах и институтах. Необходимо делать серьезные передачи по ТВ.

На сегодня вакцинация является самым надежным способом предупреждения развития инфекции и эпидемии. Какие бы мифы о неэффективности вакцин не ходили, факт остается фактом: привитые либо болеют гораздо легче, либо вообще не заражаются. Важность таких прививок заключаются, как и в предупреждении развития массовой эпидемии, так и для спасения здоровья конкретного больного. Эпидемия гриппа наносит значительный экономический ущерб, который в некоторые сезоны оценивался в полмиллиарда долларов (потерянные трудовые дни).

Для конкретного больного прививка означает возможность избежать массы осложнений при контакте с инфекцией. Это только на первый взгляд кажется, что достаточно просто сбить температуру и можно продолжать ходить на работу. Вирус гриппа имеет гомологии с некоторыми участками белков человека и это большой риск развития аутоиммунных заболеваний, которые могут сделать человека инвалидом на всю жизнь, риск пневмоний и летального исхода. Поэтому простые жаропонижающие недостаточны. Нужно формирование конкретных параметров иммунитета против возбудителя. И это может дать только вакцинация. Поэтому такая профилактика смотрит глубже, чем кажется на первый взгляд.

Многие распространяют такое мнение, что после прививки все равно происходит заболевание гриппом. Это не верно. Прививка не убережет вас от гриппа, если распространился не тот подтип, от которого вы прививались. Хотя даже в этом случае, она может ослабить действие вируса. Например, у свиного и птичьего гриппа хорошее перекрещивание за счет похожих формул (A/H1N1 и A/H1N5), поэтому если привиться от одного и заполучить другой, то заболевание может пройти быстрее и легче. А вот если вы привиты от A/H1N5, а придет грипп с формулой A/H2N2, то против него такой подход почти не сработает. Кроме вируса гриппа существует еще масса других вирусов, вызывающих респираторные заболевания и не относящиеся к гриппу. Зачастую их принимают за сам грипп. Поэтому если вам поставили диагноз «грипп» без анализа крови, то это может быть не он, и сетовать на бездействие вакцины в этой ситуации безосновательно. Необходима четкая диагностика. Кстати, против других респираторных вирусов так же ведутся в настоящее время разработки вакцин и в скором времени ожидается их внедрение.

Вообще, известно более трех десятков разновидностей гриппа. В настоящее время они все хорошо изучены и охарактеризованы. Современная поливалентная вакцина содержит в себе 3-4 вида: A, B и разновидности A. Как правило, этого хватает. Но бывают ситуации, когда требуется повторная вакцинация. Такая ситуация сложилась несколько лет назад, когда людей прививали вакциной, которая содержала вирус А, В, A/H1N1 и A/H2N3, после чего случилась эпидемия A/H1N5.

Важно понимать, что сезонная эпидемия гриппа каждый новый год может быть вызвана различающимися вирусами, содержащими различные подтипы вирусных белков. Поэтому вакцина нуждается в сезонной актуализации. Это означает, что прививку лучше делать каждый год!