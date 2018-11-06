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В Московской области планируют построить новые сосудистые центры
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В Московской области планируют построить новые сосудистые центры 

360tv.ru 1 час назад
Фото: depositphotos
Власти Московской области планируют открыть три новых сосудистых центра для лечения инсультов и инфарктов. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
По словам министра, центра не хватает в Воскресенске. Он также отметил, что строительство новых сосудистых центров позволит разгрузить уже функционирующие учреждения.
«Есть понимание, что для лечения инсультов и инфарктов нам необходимо открытие как минимум трех новых сосудистых центров, чтобы разгрузить предыдущие», — заключил Матвеев.
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