В Московской области планируют построить новые сосудистые центры

Власти Московской области планируют открыть три новых сосудистых центра для лечения инсультов и инфарктов. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По словам министра, центра не хватает в Воскресенске. Он также отметил, что строительство новых сосудистых центров позволит разгрузить уже функционирующие учреждения.

«Есть понимание, что для лечения инсультов и инфарктов нам необходимо открытие как минимум трех новых сосудистых центров, чтобы разгрузить предыдущие», — заключил Матвеев.