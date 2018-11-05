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Ученые рассказали, когда нужно бросать курить
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Ученые рассказали, когда нужно бросать курить 

Независимая Пресса 3 часа назад
Фото: Независимая Пресса
Никотиновой зависимостью страдает более половины населения планеты. В некоторых странах проблему потребления табака уже вынесли на государственный уровень, и принимают крайние меры по сокращению числа курильщиков. Смертность среди курящих людей действительно впечатляет. Как сообщают медики, курящий человек живёт примерно на пятнадцать лет меньше некурящего. Кроме того, сигареты провоцируют такие серьёзные заболевания как рак лёгких и другие онкологические болезни. Со временем, каждый курильщик задумывается, реально ли бросить курить, и как подобрать идеально подходящее время для отказа от никотина?
Американские учёные, выступая на Американской ассоциации сердца в Далласе заявили, что согласно их исследованиям, самый оптимальный возраст для отказа от курения считается 40 лет. Медики отметили, что сердечно-сосудистой системе нужно не менее пятнадцати лет, чтобы полностью восстановиться. Более половины случаев заболевания сердечно-сосудистой системы связано именно с курением, и после пятидесяти лет, курильщиков ждут серьёзные проблемы со здоровьем.
При этом, как утверждают учёные, уже через пять лет после отказа от курения самочувствие человека значительно улучшается. Риск получить инфаркт снижается на 38 процентов.
Медики напомнили, что ежегодно от курения умирает не менее 6 миллионов человек. Причём сигаретный дым оказывает негативное влияние не только на лёгкие человека, а также на все органы. Кроме того, сигареты способствуют преждевременному старению. Учёные также напомнили, что 70 процентов инфарктов приходится на людей, которые курят не менее одной пачки сигарет в день.
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