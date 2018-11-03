Вреден ли жир в еде

Ожирение является одной из самых распространенных проблем современного общества, проблема прогрессирует и сокращает продолжительность жизни. Но имеет ли отношение к проблеме ожирения жир в продуктах питания? Вредно ли есть жирную еду?

Организм человека хранит жир в жировых клетках, в среднем в теле присутствует около 50 миллиардов жировых клеток, для страдающих от ожирения людей это число может доходить до 100 миллиардов. Жировые ткани — это энергетический резерв организма, который используется лишь в крайней ситуации.

Жир содержится во многих продуктах питания, и они очень разные, сливочное масло и маргарин нельзя сравнивать с орехами и семенами. Определенные продукты содержат полезные жиры, употребление правильных жирных кислот положительно влияет на здоровье человека в любом возрасте. Имеются исследования, которые показывают, что употребление правильных жиров в возрасте после 65 лет снижает риск смерти от сердечного приступа на 44%.

Полезные жиры присутствуют в таких продуктах, как авокадо, орехи, оливковое и рапсовое масло, особенно полезен рыбий жир из глубоководных порой рыбы. Такие продукты, как жирное мясо, яйца, молоко и продукты на его основе не обладают такими полезными свойствами. Все жиры в питании по своим свойствам делятся на три вида.

Насыщенные жиры

Встречаются преимущественно в продуктах животного происхождения, их употребление связано с повышением уровня холестерина и его накопления в артериях. Насыщенные жиры содержатся в мясных и молочных продуктах, яйцах и всех блюдах, приготовленных на их основе. Эти жиры нужны организму в небольших количествах, при злоупотреблении возрастает концентрация липопротеинов низкой плотности, в кровеносных сосудах образуются бляшки.

Мононенасыщенные жиры

Такие жиры присутствуют в оливковом, рапсовом и арахисовом масле, а также в других жидких растительных маслах, в орехах и авокадо. Такие жиры должны постоянно присутствовать в рационы, они необходимы для снижения холестерина и липопротеинов низкой плотности в крови.

Ненасыщенные жиры окисляются при нагревании, поэтому подвергать их температурной обработке крайне нежелательно.

Полиненасыщенные жиры

Употребление полиненасыщенных жиров полезно для здоровья, самым ярким примером станут кислоты омега-3, о пользе которых сейчас говорит весь мир. Полезные полиненасыщенные жиры содержатся в рыбе, они необходимы для поддержания здоровья, подавления воспалительных и других вредоносных процессов в теле.

Употребление большого количества жира приводит к проблемам со здоровьем и увеличению веса, но полостью отказываться от жиров нельзя, потому что часть их них являются здоровыми и полезными. Вместе с жирами организм получает жирорастворимые витамины A, D и E, жиры необходимы для выработки гормонов, поддержания состояния жизненно важных органов. Ожирение по причине употребления жиров происходит при избыточном употреблении. В норме на жиры должно приходиться не более 20% от суточной калорийности рациона.