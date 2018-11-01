Могут ли лишить зарплаты за отказ от прививки

Осенний сезон сейчас в самом разгаре — а это значит, что наступает время гриппа и простуды. Телевизионная реклама активно предлагает нам разнообразные чудо-средства для скорого исцеления, ну а врачи настоятельно напоминают о прививках.

Конечно, можно бесконечно дискутировать на тему пользы и вреда прививок, но в законе на этот счет есть однозначный ответ: гражданин имеет право отказаться от вакцинации.

Поэтому каждый вправе самостоятельно решить для себя, прививаться ему или нет, а принудить его к этому никто не может. Однако для работающих граждан право на отказ от прививки иногда может дорого обойтись.

Дело в том, что в сфере трудовых отношений вопрос с прививками вызывает сложную коллизию: с одной стороны, есть общие требования законодательства по охране здоровья, а с другой — трудовое законодательство требует от работодателей обеспечивать безопасные условия труда для работников.

Контролирующие органы могут привлечь работодателя к ответственности за то, что он не обеспечил своевременную профилактику инфекционных заболеваний для своего персонала.

Поэтому работодатель не только имеет право, но обязан организовать вакцинацию работников. А в случаях, предусмотренных законом (157-ФЗ ст. 5), он обязан отстранить от работы отказавшихся от прививки работников (без сохранения заработной платы).

Это касается тех граждан, которые при исполнении своих трудовых обязанностей подвергаются высокому риску заражения инфекционным заболеванием.

Правительственным постановлением к числу работ с повышенной опасностью для здоровья отнесены:

1) Работы в образовательных учреждениях

2) Работы, связанные с контактированием с инфекционными больными

3) Работы, связанные с контактированием с кровью и другими биокомпонентами

4) Работы со штаммами возбудителей инфекционных заболеваний

5) Работы по обслуживанию канализационных систем

6) Работы по отлову бездомных животных и их содержанию

7) Работы на животноводческих хозяйствах

8) Работы по уничтожению скота, зараженного инфекционным заболеванием

9) Работы, которые производятся на территориях, где высока степень вероятности распространения и заражения инфекциями, общими для организма человека и животного:

— работы, требующие непосредственного контакта с почвой (строительные, сельскохозяйственные, геологические, гидромелиоративные и т.п.),

— работы по дератизации и дезинсекции,

— работы по расчистке леса и рекреационных зон, лесозаготовкам,

— работы с продуктами животноводства и сельского хозяйства (обработка, заготовка, хранение и т.п.).

Конкретные виды прививок, которые предписаны соответствующим работникам, предусматриваются Национальным календарем профилактических прививок.

В частности, с учетом вышеуказанного перечня подлежат обязательной вакцинации:

— от кори — работники, занятые в сферах медицины, образования, коммунального и социального обслуживания;

— от гриппа — работники образовательных, медицинских учреждений, а также занятые в сфере коммунального хозяйства.

Таким образом, если работник относится к числу лиц, занятых на опасных в плане заражения инфекционными заболеваниями работах, и при этом отказывается делать соответствующую прививку, работодатель обязан отстранить его от работы.

Согласно Трудовому кодексу отстранение от работы длится до устранения повлекших его обстоятельств, и заработок в течение этого времени не выплачивается.

Поэтому педагогические, медицинские и коммунальные работники, которые отказываются делать прививку от гриппа, могут лишиться заработка в связи с отстранением их от работы.