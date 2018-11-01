Могут ли лишить зарплаты за отказ от прививки 

Осенний сезон сейчас в самом разгаре — а это значит, что наступает время гриппа и простуды. Телевизионная реклама активно предлагает нам разнообразные чудо-средства для скорого исцеления, ну а врачи настоятельно напоминают о прививках.
Конечно, можно бесконечно дискутировать на тему пользы и вреда прививок, но в законе на этот счет есть однозначный ответ: гражданин имеет право отказаться от вакцинации.
Поэтому каждый вправе самостоятельно решить для себя, прививаться ему или нет, а принудить его к этому никто не может. Однако для работающих граждан право на отказ от прививки иногда может дорого обойтись.
Дело в том, что в сфере трудовых отношений вопрос с прививками вызывает сложную коллизию: с одной стороны, есть общие требования законодательства по охране здоровья, а с другой — трудовое законодательство требует от работодателей обеспечивать безопасные условия труда для работников.
Контролирующие органы могут привлечь работодателя к ответственности за то, что он не обеспечил своевременную профилактику инфекционных заболеваний для своего персонала.
Поэтому работодатель не только имеет право, но обязан организовать вакцинацию работников. А в случаях, предусмотренных законом (157-ФЗ ст. 5), он обязан отстранить от работы отказавшихся от прививки работников (без сохранения заработной платы).
Это касается тех граждан, которые при исполнении своих трудовых обязанностей подвергаются высокому риску заражения инфекционным заболеванием.
Правительственным постановлением к числу работ с повышенной опасностью для здоровья отнесены:
1) Работы в образовательных учреждениях
2) Работы, связанные с контактированием с инфекционными больными
3) Работы, связанные с контактированием с кровью и другими биокомпонентами
4) Работы со штаммами возбудителей инфекционных заболеваний
5) Работы по обслуживанию канализационных систем
6) Работы по отлову бездомных животных и их содержанию
7) Работы на животноводческих хозяйствах
8) Работы по уничтожению скота, зараженного инфекционным заболеванием
9) Работы, которые производятся на территориях, где высока степень вероятности распространения и заражения инфекциями, общими для организма человека и животного:
— работы, требующие непосредственного контакта с почвой (строительные, сельскохозяйственные, геологические, гидромелиоративные и т.п.),
— работы по дератизации и дезинсекции,
— работы по расчистке леса и рекреационных зон, лесозаготовкам,
— работы с продуктами животноводства и сельского хозяйства (обработка, заготовка, хранение и т.п.).
Конкретные виды прививок, которые предписаны соответствующим работникам, предусматриваются Национальным календарем профилактических прививок.
В частности, с учетом вышеуказанного перечня подлежат обязательной вакцинации:
— от кори — работники, занятые в сферах медицины, образования, коммунального и социального обслуживания;
— от гриппа — работники образовательных, медицинских учреждений, а также занятые в сфере коммунального хозяйства.
Таким образом, если работник относится к числу лиц, занятых на опасных в плане заражения инфекционными заболеваниями работах, и при этом отказывается делать соответствующую прививку, работодатель обязан отстранить его от работы.
Согласно Трудовому кодексу отстранение от работы длится до устранения повлекших его обстоятельств, и заработок в течение этого времени не выплачивается.
Поэтому педагогические, медицинские и коммунальные работники, которые отказываются делать прививку от гриппа, могут лишиться заработка в связи с отстранением их от работы.