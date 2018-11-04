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Молоко ухудшает симптомы простуды
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Молоко ухудшает симптомы простуды 

Рамблер 1 час назад
В народной медицине часто рекомендуется при простуде пить молоко с медом или просто теплое молоко. Западные ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что молоко не рекомендуется пить при простуде и насморке. Результаты были опубликованы в журнале Laryngoscope.
В предыдущих исследованиях не было выявлено какой-либо взаимосвязи между молоком и простудой. Но на этот раз результаты оказались неожиданными.
При простуде, человеческий организм вырабатывает много слизи. Из-за этого начинается хрипота, кашель и аллергия. Выяснилось, что молоко только ухудшает эти симптомы, и кашель с насморком будут продолжаться дольше, чем обычно.
Об этом феномене писал еще 1000 лет назад Моисей Маймонид, но его утверждение не было подкреплено какими-либо исследованиями. Лучше пить молоко до заболевания, для укрепления иммунитета. Во время простуды лучше заменить молоко на теплый травяной чай.
Нужно добавить, что очень горячие напитки не рекомендуются независимо от того, болеете вы или нет. Суждение о том, что обжигающие жидкости во время заболеваний помогают выздороветь — это еще одно ошибочное суждение в народной медицине.
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