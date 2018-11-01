Что думают врачи о конфетах и конвертах

Что думают врачи о конфетах, конвертах и словах благодарности

Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения , более четверти россиян считают профессию врача одной из самых престижных. Впрочем, к врачам всегда относились с особым почтением. Их уважали и, как следствие, благодарили. В советское время несли конфеты, потом конверты. Но как сейчас благодарить врачей? Почему они обижаются на конфеты? И почему чиновники столичного депздрава всерьез озаботились формой этих благодарностей? Ответы на эти и другие вопросы искал корреспондент «Ленты.ру»

В 2015 году один из пациентов столичной больницы опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал — как излечился от тяжелой болезни. Тот текст он отметил хештегом #спасибодоктор. Увидев эту публикацию, другие пользователи стали благодарить врачей за оказанную им помощь под тем же хештегом.

Добрые слова за спасенные жизни и оказанную помощь говорили и известные люди: режиссеры и актеры, музыканты и спортсмены.

Почти сразу флешмоб получил поддержку московских властей . Для размещения отзывов создали специальный сайт.

«Я любуюсь ею, даже когда она идет по коридору. Она не идет, а летит. Она великолепна»

Некоторые истории простых москвичей говорят уже даже не о благодарности, а о влюбленности в своих врачей.

«Мой ревматолог — специалист от Бога. Когда видишь, как 7-сантиметровая игла шприца до конца входит в сустав — и это совсем не больно, то немеешь от изумления, — пишет один такой пациент. — Когда чувствуешь, что боль в коленке, которая не давала подниматься по лестнице, исчезает уже после первого укола, то проникаешься благодарностью как к мирозданию в целом, так и к врачу в частности».

Мужчина был впечатлен тем, что врач обычной районной поликлиники следит за всеми новинками в медицине и ездила на учебу в Португалию.

«Однажды она при мне занималась целым кланом башкир, непонятно как оказавшихся в нашей поликлинике… И было видно, что она точно так же вкладывается в этих башкир, как в приписанных к поликлинике коренных москвичей», — продолжает автор.

Пациент отметил, что хорошего специалиста отличает «некая отточенность, определенность».

«Я любуюсь ею, даже когда она идет по коридору. Она не идет, а летит. Она великолепна», — так он завершил свое благодарственное письмо.

В рамках акции «Спасибо, доктор!» фотографии сотрудников столичных медучреждений, отмеченных пациентами или победивших в конкурсе профмастерства и в голосовании на «Активном гражданине», разместили на более чем 400 билбордах и остановках.

«Мы не ожидали. Ни политики, ни деятели шоу-бизнеса, а мои коллеги. Неожиданно и приятно», — так оценил этот проект знакомый заведующий отделением одной из столичных клиник.

«Проект «Спасибо, доктор!» стартовал три года назад в социальных сетях и за это время вышел далеко за первоначальные рамки, — резюмирует руководитель депздрава Москвы Алексей Хрипун . — Более 12 тысяч благодарных отзывов и теплых пожеланий в адрес столичных врачей и медсестер поступило только на сайт проекта. Всего же сообщений, размещенных в социальных сетях с хештэгом #спасибодоктор, насчитывается сотни тысяч. За многими из этих сообщений, какими бы краткими они порой ни были, стоит история спасения жизни наших пациентов, признание огромного вклада медицинских работников в сохранение здоровья москвичей».

Получив поддержку властей, проект «Спасибо, доктор!», похоже, приобрел недостающий обычному сайту отзывов элемент: отмеченных пациентами врачей стали премировать и выделять на работе. О них стали писать СМИ.

«Такие социальные программы — это мостик, благодаря которому выстраиваются правильные взаимоотношения между врачом и пациентом, — рассказал «Ленте.ру» главный специалист по анестезиологии-реаниматологии Москвы Денис Проценко. — Я уверен, что это очень важный стимул для развития специалиста».

Денис уверен — нет ничего плохого в благодарности. Однако, по его словам, врачам не хватает не букетов цветов и сладостей, а простой улыбки и слов: «Спасибо, доктор!»

«Это не просто позитивная эмоция. Ты чуть-чуть себя другому отдаешь. А мы транслируем это на следующего пациента. Получается такой круг добра».

Участие в проекте, как отмечает врач, не изменило его жизнь, но он понял, что приложенные старания, бессонные ночи — все это оценено городом и его жителями.

А еще подобные проекты, по мнению Проценко, могут быть одним из инструментов для привлечения молодежи во врачебную профессию.

О проблеме «круга эмоций» в медицинской среде уже давно знают психологи, даже те, кто напрямую не работают с врачами.

«Спасатели, врачи, полицейские — это люди, которые работают с особой мотивацией. Они, конечно, не мечтатели, но культивируемый ими в неофициальном общении цинизм преимущественно напускной. На самом деле представители таких профессий очень зависимы от оценки их работы обществом, так как чувствуют себя проводниками некоей сверхмиссии, — говорит психолог Виктор Воротынцев . — Ведь трудно же назвать "услугой" спасение жизни?»

«Это не просто позитивная эмоция. Ты чуть-чуть себя другому отдаешь. А мы транслируем это на следующего пациента. Получается такой круг добра»

Отсутствие этой эмоциональной отдачи, может, по его словам, привести к выгоранию, мешающему работать и развиваться дальше в полную меру. «Последнее особенно актуально для врачей, которым нужно учиться всю жизнь, чтобы не выпадать из профессии», — отмечает Воротынцев.

По словам психолога, достоинством проекта «Спасибо, доктор!» является выделение не только заслуженных сотрудников ведущих институтов и медцентров, но также врачей и медсестер из обычных районных поликлиник, о которых бы никто и никогда не услышал. А еще то, что героями становятся не любимчики руководства, а именно те, за кого говорят простые люди.

«Проект очень нужный. Хорошо, что есть обратная связь, — и люди могут выразить свое мнение относительно нашей работы, — рассказал «Ленте.ру» Василий Фролов , врач общей практики из московской поликлиники № 8. — Пациент выздоравливает, уходит и уже не возвращается, что, конечно, правильно, но понять — как он оценивает лечение и качество оказанной помощи — трудно. А положительные отзывы, на мой взгляд, стимулируют специалиста, показывают, что он на верном пути и надо стараться дальше».

Фролов, хоть и попал в число любимчиков москвичей, героем себя не считает. «Работали в обычном режиме. Ничего экстраординарного. Ко всем пациентам у нас внимательное отношение, а как может быть иначе? Но кто-то вот решил написать несколько добрых слов. Это очень приятно», — добавил он.

Затронул проект и другую проблему, связанную дефицитом позитивных отзывов о чем-либо вообще, а не только о врачах. Об этом говорят не только психологи, но и специалисты в области рекламы.

«Русская литература всегда была литературой борьбы. У нас драматургия — это всегда преодоление препятствий. Возможно по этой причине у нас так редко говорят "спасибо" или говорят, когда человек уже умер», — рассуждает гуру российской рекламной индустрии Владимир Евстафьев

В 2016 году столичный проект «Спасибо, доктор!» занял первое место в двух номинациях на федеральном конкурсе социальной рекламы «Импульс».

«Единогласно присудили гран-при, — отметил председательствовавший в том жюри Евстафьев. — При том, что были очень сильные работы представлены. Была фантастическая по своему исполнению реклама ГАИ , про Гагарина была замечательная реклама — к юбилею его полета. Еще была акция Олимпийского комитета: они установили в Москве специальные такие будочки. Любой желающий мог зайти и покрутить педали. Такая же будочка стояла в Норильске — и люди могли зайти в нее и погреться, увидев лицо человека, который передал им это тепло, приложив свои усилия».

Однако экспертов от рекламы зацепила особая простота, глубина и искренность московского проекта. «А еще необычность, ведь социалка, как правило, ругает, предъявляет претензии, пугает», — говорит эксперт.

В советские годы была традиция нематериального поощрения лучших ударников труда, в том числе через размещение на досках почета. По словам Евстафьева, многие из этих наработок взяли на вооружение западные страны и россиянам не стоит их «стыдиться».

Сотни билбордов с портретами врачей, как отметил эксперт, — вещь не только не демонстративная, но и вполне эффективная. «Если ставить перед собой цель научить людей правильно благодарить врачей и вообще справедливо относится к их труду, то без таких комплексных проектов никак не обойтись. И "Спасибо, доктор!" — та история, от которой можно отталкиваться, на которой можно учиться».