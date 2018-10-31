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Почему голодать опасно
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Почему голодать опасно 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В народе бытует мнение, что голодание помогает оздоровиться. Но врачи утверждают, что это не так.
Отказ от пищи активным и здоровым людям может грозить истощением запасов глюкозы и привести к тому, что клетки начнут есть сами себя.
Однако не нужно путать голодовку с лечебным голоданием, которое проходит под строгим контролем врачей и длится не больше 20 дней.
Сокращать количество калорий до минимума и сильно уменьшать порции молодым и здоровым людям также не рекомендуется. Тем не менее, в разумных пределах такая "диета" делает нас здоровее и не считается голодовкой.
Что происходит с организмом во время голодовки?
  • Если вы ничего не едите больше трех дней, могут начаться признаки ацидоза: язык покрывается густым налетом сероватого цвета, в дыхании ощущается запах ацетона. Это означает, что в организме повышена кислотность, а в крови резко увеличивается количество мочевой кислоты.
  • Если же вы и дальше продолжите голодать, то на 7-10 день может случиться ацидотический криз, сопровождаемый тошнотой, головокружением и рвотой.
  • Если голодание продолжается больше 20 дней, в организме наступают практически необратимые изменения: клетки начинают есть сами себя.
Резко расходуется запас витаминов, восстановить который можно в лучшем случае через 2-3 месяца.
Повышенное содержание в крови мочевой кислоты может привести к образованию камней в почках.
У женщин начинаются гормональные сбои, которые могут привести к бесплодию.
Из-за сильного истощения организм может перестать принимать пищу, в таком случае у человека начнутся психические нарушения, которые врачи называют "пищевым маразмом".
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