Создан имплант, предотвращающий возрастную слепоту

Биотехнологи из США создали экспериментальный глазной имплант, способный предотвратить возрастную слепоту, пишет New Atlas.

Возрастная дегенерация — является одной из главных причин слепоты у пожилых людей. И еще 12 лет назад был создан препарат Lucentis, который замедляет процесс дегенерации. По данным исследований, в клинических испытаниях он предотвращал слепоту у более чем 90% испытуемых.

Однако, к сожалению, у препарата есть один минус: чтобы получать инъекции в глаз, пациенты должны посещать офтальмолога каждые шесть-восемь недель. А многие пожилые люди либо забывают об этом, либо не могут вовремя добраться до врача. В результате они получают инъекции с опозданием или вовсе пропускают прием.

Таким образом реальная эффективность препарата составляет около 50%. Учитывая это, биотехнологическая компания Genentech из Сан-Франциско разработала систему доставки лекарства с помощью постоянного импланта размером чуть более рисового зернышка. Имплант постепенно высвобождает препарат из своего пополняемого резервуара.

Новинка уже была протестирован на 220 пациентах. В результате исследования установлено, что имплант так же эффективен, как и традиционные инъекции, но для пополнения его резервуара пациентам нужно посещать офтальмолога в среднем не чаще одного раза в 15 месяцев. А срок действия самого импланта составляет три года.

«Мы думаем, что это приведет к лучшему результату, потому что в реальности пациенты получают меньше лечения, чем им нужно… Если вы на неделю или две опоздали с посещением врача, у вас может снизиться зрение, и вы его уже не восстановите»,

— предостерегает руководитель исследования доктор Карл Реджильо из офтальмологической больницы Wills Eye в Филадельфии.