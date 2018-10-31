Ученые: неправильный вес сокращает жизнь на четыре года

Ученые выяснили, что чрезмерный вес, так же, как и недостаточный, влияет на продолжительность человеческой жизни. В исследовании британских ученых приняли участие около 2 миллионов добровольцев. Отмечается, что это исследование веса стало самым масштабным за последние годы. Исследователи отметили одну закономерность.

Оказывается, у людей после 40 лет, чей вес приближен к норме, риск умереть от заболеваний гораздо меньше. Наоборот, их сверстники, у которых обнаружено отклонение в массе тела, рискуют умереть раньше времени. Исследования были опубликованы в журнале Lacent, в номере, посвященном проблемам диабета и эндокринологии.

Оказалось, что жизнь пациентов, страдающих ожирением, короче на 4, а иногда на 3 с половиной года, чем жизнь людей со здоровым весом. Жизнь людей с недостаточным весом тоже оказалась короче. У мужчин она была короче на 4 года и три месяца, а у женщин — на 4 года и пять месяцев. Казалось бы, люди с нормальным весом должны расслабиться: раньше времени они не умрут.

Но и тут оказалось, что не все так просто. Ученые проанализировали смертность среди молодежи до 21 года. Эти люди умирали по разным причинам, но вес тела у них был, как правило, в норме. Ученые предположили: низкий показатель веса может быть и у больного человека. Авторы исследованийтакже отметили, что полнота пожилых людей не так опасна, как может казаться. Лишние килограммы могут быть нужны пожилому человеку для защиты его организма, пишет ВВС.