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Ученые нашли способ снизить риск инсульта
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Ученые нашли способ снизить риск инсульта 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты доказали, что люди, предрасположенные к болезням сердца и сосудов, могут достоверно снизить риск развития внезапного инсульта. Информация об этом была опубликована на EurekAlert.
Ученые представили результат семилетних исследований UK Biobank, в которых приняли участие 306 473 пациентов в возрасте 40-73 лет. Все они имели наследственную предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, но за время исследования никто из них ни разу не столкнулась с инсультом или инфарктом. Специалисты отмечают, что такие результаты стали возможны благодаря полному отказу от курения и приверженности здоровому образу жизни.
Наследственный фактор увеличивает риск нарушения мозгового кровообращения на 35 процентов вне зависимости от того, насколько здоровый образ жизни ведет человек. Курение, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание увеличивают этот риск еще на 66 процентов.
Ученые доказали, что снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, в том числе инсультов, можно если отказаться от курения, регулярно тренироваться и включить в рацион достаточное количество овощей, фруктов и рыбы.
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