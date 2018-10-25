Ученые нашли способ снизить риск инсульта

Специалисты доказали, что люди, предрасположенные к болезням сердца и сосудов, могут достоверно снизить риск развития внезапного инсульта. Информация об этом была опубликована на EurekAlert.

Ученые представили результат семилетних исследований UK Biobank, в которых приняли участие 306 473 пациентов в возрасте 40-73 лет. Все они имели наследственную предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, но за время исследования никто из них ни разу не столкнулась с инсультом или инфарктом. Специалисты отмечают, что такие результаты стали возможны благодаря полному отказу от курения и приверженности здоровому образу жизни.

Наследственный фактор увеличивает риск нарушения мозгового кровообращения на 35 процентов вне зависимости от того, насколько здоровый образ жизни ведет человек. Курение, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание увеличивают этот риск еще на 66 процентов.

Ученые доказали, что снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, в том числе инсультов, можно если отказаться от курения, регулярно тренироваться и включить в рацион достаточное количество овощей, фруктов и рыбы.