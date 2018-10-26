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Обнаружено лекарство, способное победить болезнь Альцгеймера
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Обнаружено лекарство, способное победить болезнь Альцгеймера 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Фото: NEWS.BCM.ru
Группа ученых из Калифорнийского университета в США открыла лекарство, способное победить болезнь Альцгеймера. Их исследование опубликовано в журнале Nature Chemistry.
Одна из главных особенностей болезни Альцгеймера — накопление в мозге так называемого белка бета-амилоида, который вызывает когнитивные нарушения. Он создает подобие бляшек и контактирует с уникальными белками на поверхности клеток мозга, что приводит к массовой гибели клеток.
Открытое учеными лекарство препятствует прикреплению этих бляшек к клеткам мозга и, соответственно, предотвращает их гибель. Исследователи смогли найти место контакта бляшек бета-амилоида с белком путем определения трехмерной структуры.
"Мы искали лекарство, которое могло бы, подобно щиту, предотвращать связывание бета-амилоида с клетками мозга, оберегая их от гибели", — рассказал доктор Лин Цзян.
Чтобы найти подходящее вещество, ученые изучили более 32 тысяч различных лекарственных средств, из которых самым многообещающим оказалось лекарство ALI6. Это средство ученые испытали на мышах. В ходе тестов препарат почти полностью предотвратил гибель клеток, вызванную бета-амилоидом.
Кроме того, по словам ученых, ALI6 имеет две важных особенности. В частности, оно не токсично для человека, а также способно переходить из кровотока в мозг, что является одним из важнейших свойств для лекарств, призванных бороться с болезнью Альцгеймера.
Ученые подчеркивают, что для подтверждения эффективности средства еще необходимо провести ряд тестов с животными, прежде чем испытывать его на людях.
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