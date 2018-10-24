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Нежелание вставать c кровати признали болезнью
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Нежелание вставать c кровати признали болезнью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Недавно были проведены исследования, в ходе которых ученые пришли к выводу, что желание оставаться в постели по утрам — это болезнь. Чаще всего она может быть вызвана психологическими расстройствами.
Теперь у нескончаемого желания понежиться в постели есть название — дайсония. Новоиспеченная болезнь очень схожа с состоянием клиномании. Так называется беспричинное желание оставаться в кровати. Но, в отличие от дайсонии, клиномания не считается болезнью.
Специалисты отметили, что дайсония и клиномания одинаково связаны с проблемами психического здоровья. Чаще всего на желание оставаться в постели в течение дня жалуются люди с депрессией или хронической усталостью.
У людей с дайсонией желание вернуться в постель остается в течение всего дня. Также нередко они страдают бессонницей. Иногда им легко проснуться, но вставать и открываться новому дню никакого желания нет.
Назовите любые три слова, которые ассоциируются у вас с утренним подъемом. Если они положительные, значит у вас все в порядке. Если вы назвали такие слова, как "беспокойство", "тревога" или "усталость", то лучше обсудить это с врачом. Не исключено, у вас тоже могут быть проблемы с утренним подъемом.
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