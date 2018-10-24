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Назван способ затормозить старение мозга
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Назван способ затормозить старение мозга 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Колумбийского университета во главе с нобелевским лауреатом Эриком Канделом (Eric Kandel) выяснили, что гормон остеокальцин, который вырабатывается клетками костной ткани, способствует улучшению памяти в стареющем мозге. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В предыдущих исследованиях биологи показали, что физические упражнения высвобождают белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия. RbAp48 участвует в образовании хроматина — комплекса ДНК, РНК и других различных белков. При этом подавление мышиного гена, кодирующего соединение, приводит к ухудшению когнитивных способностей молодых грызунов подобно тому, что наблюдается у старых животных.
В новой работе ученые продемонстрировали, что RbAp48 взаимодействует с остеокальцином. RbAp48 контролирует активность генов, кодирующих нейротрофический фактор мозга BDNF и белковый рецептор GPR158. Работа этих соединений, важных для памяти, в свою очередь, зависит от остеокальцина.
По словам исследователей, даже небольшая физическая активность, например, ходьба, помогает высвобождать остеокальцин и RbAp48, что уменьшает риск развития старческого слабоумия.
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