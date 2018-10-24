Ученые ответили, насколько эффективна гомеопатия

Примерно 400 млн пациентов в мире пользуются гомеопатией, однако споры о том, эффективна она или нет, не утихают до сих пор. Ответ на этот вопрос дало международное исследование, проведенное с участием 85 тысяч пациентов в течение шести лет. С результатами ознакомился «МК».

Исследование EPI3 эксперты называют одним из самых масштабных фармако-эпидемиологических исследований по инициативе органов здравоохранения. Цель — достоверно ответить на вопрос: является ли применение гомеопатических лекарств эффективным способом лечение или же «упущенным шансом» для пациента. В нем приняло участие более 8,5 тыс. пациентов и 825 врачей.

Были выбраны пациенты с тремя группами патологий — инфекциями верхних дыхательных путей, нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также тревожными расстройствами и нарушениями сна (эта «тройка» составляет больше половины жалоб к терапевтам). Исследовательская программа длилась 6 лет. Среди врачей были те, кто никогда не занимался гомеопатией; специалисты смешанной практики и гомеопаты, которые прошли официальное обучение.

По первой группе заболеваний результаты эффективности лечения оказались сопоставимыми у всех врачей, только пациенты гомеопатов принимали вдвое меньше антибиотиков и жаропонижающих. Такими же оказались результаты и во второй группе пациентов. В группе тревожных расстройств эффективность лечения примерно одинаковой у всех специалистов, но гомеопатические пациенты принимали втрое меньше психотропных веществ.

В целом, как отметили авторы исследования, пациенты гомеопатов находятся в лучшей физической форме, при этом принимая меньше лекарств.

Одной из стран, где к гомеопатии относятся весьма положительно, давно является Франции, о чем говорилось на прошедшей недавно конференции по клинической гомеопатии. Студентов медицинских вузов там ориентируют на выписывание таких препаратов пациентов. К тому же стоимость данных лекарств там частично покрывается страховкой, а частично — государством.

Особенно популярен этот вид терапии среди педиатров, гинекологов, онкологов (гомеопатия, разумеется, не лечит рак, но существенно облегчает побочные эффекты химиопрепаратов, что доказано многими исследованиями). 78% гинекологов в этой стране назначают пациенткам гомеопатические средства, которые представлены почти в каждой аптеке. Почти во всех онкологических центрах гомеопаты ведут прием. С 1961 года гомеопатия внесена во французскую Фармакопею, то есть, признана официальной методикой лечения. Количество студентов медвузов, выбирающих это направление в медицине, растет. Если десять лет назад сертификат врача-гомеопата получали 500 студентов в год, то сегодня уже полторы тысячи.

В России этот процесс, скорее, стихийный. У нас любой знахарь может объявить себя гомеопатом и начать вести прием пациентов на дому. Может быть, поэтому, у нас нередко возникает недоверие к этому методу лечения.

Если говорить об официальной медицине, то в России гомеопатические лекарства чаще выписывают педиатры, лоры и иммунологи, что объяснимо. Большинство синтетических лекарств для детей не предназначены, поскольку не проходили специальных исследований. К тому же гомеопатические средства, в отличие от химических, не могут навредить детям. Их выписывают с целью укрепления иммунитета, снижения симптомов вирусных болезней, в качестве дополнительных средств для лечения детей.

Врачи отмечают, что такие препараты хороши для лечения ушибов, бородавок.

-В последние годы наши пациенты все чаще начинают осознавать негативное влияние «химии» на здоровье. Пестициды разрушают эндокринную систему; загрязнение воздуха ведет к множеству заболеваний. Да и химические лекарства вызывают множество побочных. Поэтому тенденция к использованию всего натурального очевидна, — рассказывает французский терапевт Мартин Тассон. — И когда человеку выписывают то или иное лекарство, он сразу ищет все о нем в Интернете. Я часто сталкиваюсь с пациентами, которые не хотят употреблять химические лекарства. Мамы не хотят, чтобы детям давали антибиотики. На заре карьеры меня поразил один пациент — молодой, здоровый, спортивный, он приехал к нам в больницу в остром состоянии и ему срочно требовала операция по поводу перфорации кишечника. Откуда? Оказалось, он долгое время пил противовоспалительные лекарства от вывиха лодыжки, и они привели к таким страшным последствиям. И тогда я записалась в школу по подготовке врачей-гомеопатов. Принимаю взрослых, детей, беременных. Гомеопатия помогает детям, склонных к инфекциям дыхательных путей, не болеть всю зиму. Недавно у меня был пациент с экземой — как только он прекращал пользоваться мазями на основе гормона кортизола, экзема возвращалась. Я выписала ему гомеопатические средства, которые уменьшают проявления болезни — и он перестал страдать. Странный побочный эффект — у него прекратилась аллергия на пыльцу. Словом, это работает. Гомеопатия — часть моего терапевтического арсенала и я использую ее в 90% случаев либо в чистом виде, либо в сочетании.

-Не навреди пациенту — мы должны помнить об этом, — рассказывает французский гинеколог Кристель Шарве. — И они (гомеопатические средства. — «МК») не лечат всё. Например, нет гомеопатического варианта противозачаточных средств. Но, например, она сглаживает симптомы климакса, помогает подготовить женский организм к родам, усиливает лактацию. Мы должны предлагать пациентам массу вариантов лечения — мы называем это интеграционной медициной, медициной завтрашнего дня. Риск же гомеопатии — в ее необоснованном назначении. Например, она не поможет человеку с бактериальной ангиной — врач должен настоять на антибиотиках, которая жизненно необходима пациенту. Поэтому гомеопатию должны назначать только профессионалы.

Многие считают, что гомеопатия вообще не действует, но доктор Шарве считает, что проблема в другом: «Когда начнёт действовать препарат, зависит от пациента. У всех по разному. Иногда прием препарата нужно повторять, пока не наступит первый положительный эффект — по 4-6 раз в день, потом частота приема постепенно уменьшается. Чем „новее“ организм, там быстрее запустится мотор. У детей и подростков реакция быстрее, пожилым требуется больше времени на ответ. Бывает, что сначала заболевание обостряется, но потом наступает облегчение. Гомеопатия никогда не принесет вреда организму, она поможет ему восстановиться. Отрицательных побочных не бывает, а вот положительные возможны. Одной пациенты я назначила гомеопатическое лечение от ПМС, которое уравновесило ее гормональную систему, а через три месяца она сказала, что у неё пропала аллергия на кипарис. Организм пришёл в равновесие. У другой пациентки, страдающей от приливов, после гомеопатического курса уменьшились проявления мигрени».

…Тем временем, механизма действия гомеопатических препаратов в мире так никто и не разгадал. И многие уверены в том, что их эффективность — чистый миф. Но ученые не теряют надежды, что объяснение той или иной теории когда-нибудь найдется. Сегодня, например, ведутся работы по изучению действия разведенного в малых концентрациях аспирина на свертываемость крови. Изучается также действие высоких «разведений» гистамина на иммунную систему. Результаты пока не опубликованы, но, возможно, они что-то прояснят.

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