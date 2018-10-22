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Назван способ избежать потери зрения
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Назван способ избежать потери зрения 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Ученые Уэстмидского института медицинских исследований показали, что употребление овощей, богатых нитратами, например, свеклы и зеленых листьев салата, снижает риск развития ранней стадии дегенерации желтого пятна. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Дегенерация желтого пятна (макулодистрофия) — это возрастное заболевание, при котором ухудшается острота зрения. Оно является причиной около половины случаев слепоты у людей старше 55 лет. При этом происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки.
В долговременном исследовании, которое продлилось 15 лет, приняли участие более двух тысяч людей старше 49 лет. Оказалось, что у тех, кто потреблял 100-142 миллиграммов овощных нитратов, риск развития макулодистрофии был ниже на 35 процентов, чем у тех, кто потреблял дозу примерно вдвое меньше. Превышение же этого количества не имело никаких дополнительных преимуществ.
Ранее, в августе 2018 года, сообщалось, что ученые Университета Толидо в США выяснили, что голубой свет, который испускают экраны смартфонов ночью, вызывает потерю зрения из-за формирования токсичной формы ретинала — химического вещества, содержащегося в клетках сетчатки.
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