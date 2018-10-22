Когда изобретут универсальное лекарство от рака

Практически каждый человек на том или ином этапе своей жизни сталкивался со страшным заболеванием, которое у нас принято называть рак. У кого-то смертельной болезнью болеют родственники или друзья, кто-то сам борется с этой проблемой, есть и те, кто никогда не сталкивался с этим заболеванием, но не мог не слышать о нем в сообщениях СМИ.

Эпидемия, или медиа-атака?

Подтвержденный факт: в последнее время мы слышим о раке все чаще. От него умирают всем известные люди, медики находят новые причины образования опухолей, а ученые обещают изобрести универсальное лекарство.

Это не удивительно, так как количество онкобольных с годами не уменьшается, а сам рак стал одним из самых распространенных заболеваний в мире наравне с сердечно-сосудистыми болезнями.

Доктор медицинских наук, онколог, Александр Братик рассказал «Ридусу» , что на телевидение и в Интернете действительно появляется все больше информации об онкологических заболеваниях. Но происходит это, по его мнению, совсем не потому, что люди стали чаще болеть, а потому, что они стали уделять больше внимания собственному здоровью.

Сейчас мы видим следующую тенденцию: выявление рака увеличивается, потому что технологии постоянно развиваются, а показатель смертности, наоборот, падает, так как медики умеют выявлять рак на самой ранней стадии, когда это еще исправимо. Конечно, в 18 и 19 веке заболеваемость раком была чуть меньше, чем сейчас, но с того времени многое поменялось, появились новые факторы, влияющие на появление опухоли, — пояснил онколог.

И факторов таких немало: плохая экология, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, хронические заболевания. Не исключено, что в будущем к этому списку добавятся и новые причины образования рака, о которых сейчас мы не знаем.

Несмотря на печальный прогноз, многие ученые уверены, что при современном уровне медицины и технологий, еще через 100 лет мы сможем не только быстро выявлять различные заболевания, но и полностью их вылечивать даже на поздних стадиях.

Где взять таблетку

Но если в медицине все так стремительно развивается, то почему ученые никак не могут изобрести вакцину или универсальное лекарство от рака? Ежегодно научные издания печатают сотни статей, в которых специалисты из разных стран рассказывают о своих разработках, но, как правило, за пределы лабораторий эти препараты так и не выходят.

Ученые пытаются бороться с раком с помощью радиации, вводить в раковые клетки дорогие препараты, но и это не всегда помогает. Почему же так происходит?

Человечество живет с раком очень давно: первое упоминание об онкологии относится к эпохе Среднего царства в Египте (7 век до нашей эры). Это знаменитый медицинский папирус Эдвина Смита , в котором указаны все известные египтянам болезни, в том числе, и рак молочной железы.

И, наверное, с тех самых пор человек задается вопросом: когда же появится лекарство, которое сможет избавить нас от этого недуга. Но большинство современных ученых уверены, что такого универсального лекарства никогда не будет. Давайте разбираться почему.

Тело человека неоднородно: мы состоим из разных органов, а органы — из клеток. Каждая клетка нашего организма — это самостоятельная ячейка, отделенная от других специальной мембраной. Несмотря на то, что все клетки работают сообща, каждая из них — это отдельный независимый объект. При этом каждая клетка находится на своем месте, в связи с чем она не может делиться постоянно, чтобы не нарушать сложнейшую систему организма.

Конечно, у нас есть ткани, клетки которых обязаны делиться, например — кожа. Размножаясь, они помогают кожному покрову быстрее восстановиться после травм или отмирания. То есть у клетки есть способность принимать и отвечать на сигналы, которые командуют ей делиться или нет.

Но если клетка вдруг переродилась в раковую, то такие сигналы могут до нее и не доходить. В результате, мутировавшая клетка начинает размножаться постоянно, формируя опухоль.

Если ученые могут проследить за этим процессом, то почему нельзя его остановить?

Дело в том, что воздействовать на растущую опухоль — целую армию раковых клеток, нужно разными способами. Когда говорят об обычном заболевании, например, простуде, мы понимаем, что какие-то отдельные клетки организма начали работать неправильно. Чтобы снова привести их в порядок, нужно всего лишь принять таблетку.

В случае с раком вразумить клетки не получится, так как в них уже накопились мутации и они измененынавсегда. Такие клетки нужно не лечить, а сразу уничтожать. Один из наиболее распространенных способов борьбы с раком — химиотерапия не лечит клетки, а просто их убивает.

Однако когда клетку хотят убить, она начинает защищаться. В медицине это называется устойчивость. Что происходит с организмом человека, когда раковые клетки пытаются уничтожить:

Во-первых, вместе с мутировавшими погибают и здоровые клетки, которые находятся рядом. В существующих сегодня методах борьбы с раком используется химиотерапия широкого спектра, которая затрагивает и здоровые участки. Во-вторых, каждая раковая клетка уникальна. Во время мутации в ней произошли поломки, из-за которых каждое следующее поколение раковых клеток будет отличаться от предыдущих. Если ученые и найдут препарат, который убивает какие-то раковые клетки, то пока они умирают, образуются новые, устойчивые к этому препарату. И так по кругу.

Методом проб и ошибок специалисты создали целую систему, которая с переменным успехом может бороться с некоторыми видами рака.

Если ученому удастся выделить белок из клетки, то с большой вероятностью он сможет подобрать нужный препарат. Но часто бывает так, что сделать это невозможно.

Еще один фактор борьбы с раком — это увеличение дозы вводимых препаратов. Чтобы полностью уничтожить все клетки, нужно несколько раз воздействовать на пораженную область сильными веществами.

Однако со временем в организме начинают накапливаться токсины, что тоже крайне вредно для его здоровья. Поэтому постоянно вводить высокие дозы лекарства нельзя.

Мы уже знаем, что раковые клетки уникальны, поэтому уничтожить их одним препаратом не получится. По этому онкологи используют смесь различных веществ, чтобы поразить максимальное количество раковых клеток.

Выполнив все эти условия, человек может выздороветь. Но это происходит не всегда, так как каждый из описанных этапов крайне сложен не только в плане реализации, но и в части дальнейшего восстановления пациента.

Рак — это уникальное явление, и практически к каждому пациенту нужен свой подход и метод. То есть создать универсальную «пилюлю от рака» нереально, так как лечение онкологии — это процесс, состоящий из множества этапов.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы усовершенствовать каждый из них.

Альтернативная медицина

Процесс такого лечения не только долгий и неприятный, но еще и очень дорогой, поэтому многие люди, столкнувшиеся с онкологией, пытаются найти альтернативные способы решения этой проблемы.

Ежедневно сотни пациентов получают от врачей страшное заключение — «злокачественное новообразование». В этот момент начинается паника: что делать, куда обращаться, как быть. Не редко люди обращаются за помощью к знакомым или пытаются найти информацию в Интернете.

А там на них обрушивается масса «полезных» статей и рецептов, где предлагается попробовать «действенные» таблетки, которыми, якобы, лечились знаменитости, или безопасные народные методы, изгоняющие рак.

И тогда из-за незнания или отсутствия средств на дорогостоящее лечение человек выбирает путь альтернативной медицины, который не всегда хорошо заканчивается.

Под термином альтернативной медициной можно понимать разные вещи, но официально альтернативными называют методы лечения, которые не были одобрены контролирующими государственными органами или имеющими соответствующие полномочия структурами отраслевого профессионального саморегулирования.

То есть все диеты, БАДы, физические упражнения или экстрасенсорные сеансы, которые не прошли проверку регулирующими органами, не могут считаться безопасными и действенными в лечении заболеваний, в том числе и рака.

На сегодняшний день ни один альтернативный метод лечения рака не прошел клинических испытаний или результаты этих испытаний не были опубликованы в официальных научных изданиях.

Проблему лечения рака альтернативной медицины хорошо освятил знаменитый немецкий профессор, доктор медицины Эдзард Эрнст:

Какая-то альтернатива лечению рака — ложь по определению. Никогда не будет альтернативных способов лечения рака. Почему? Потому что, если какой-то альтернативный метод выглядит перспективным, он будет проверен научно очень быстро и тщательно, и, если будет доказана его эффективность, он автоматически перестанет быть альтернативным, и станет медицинским. Все существующие «альтернативные методы лечения рака» основаны на ложных заявлениях, являются поддельными, и, я бы сказал, даже преступными.

Поэтому ни один уважающий себя онколог не предложит лечиться от рака народными средствами или другими неофициальными методами.

Ранее «Ридус» уже рассказывал об опасности альтернативной медицины, и об уловках мошенников, которые торгуют опасными лекарствами и медицинской техникой.

Кто не спрятался, рак не виноват

Несмотря на то, что универсальной таблетки и вакцины от рака нет, ученые и медики изобрели немало действенных способов не только лечения онкологии, но и ее ранней диагностики.

Современное медицинское оборудование способно распознать рак даже на ранней стадии, поэтому пациенты узнают о своих проблемах намного раньше, чем это было 10−15 лет назад. Но даже своевременная диагностика не всегда может помочь.

При современном уровне продолжительности жизни у 40% людей рано или поздно разовьется рак, но это далеко не значит, что этот рак будет причиной смерти. Чтобы обезопасить себя от онкологии нужен здоровый образ жизни, внимательное отношение к себе и к своим симптомам, но без канцерофобии и лишних ненужных анализов, благо, хорошие врачи в доступности, — рассказал «Ридусу» Михаил Ласков, онколог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники амбулаторной онкологии и гематологии.

Перспектива получается не очень-то веселой: появление рака зависит от множества условий, и даже если сделать все от себя зависящее, нельзя быть до конца уверенным, что опухоль тебя не «найдет». Но и сидеть сложа руки, согласитесь, глупо. Пообщавшись с врачами, все в основном выделяли два правила, которыми не стоит пренебрегать.

Конечно, эти факторы не могут гарантировать 100% защиту от рака, но это на самом деле и есть самые действенные способы борьбы с раком. Если ведешь здоровый образ жизни — меньше подвергаешь организм факторам, которые влияют на образование рака. Проходишь врачебные осмотры — есть шанс диагностировать рак на ранней стадии, когда его можно вылечить практически без последствий. И вот с последним обычно и возникают трудности, ведь люди откладывают поход к доктору до последнего, а это надо менять в себе, надо внимательнее относиться к собственному здоровью, — посоветовал читателям «Ридуса» онколог Евгений Черемушкин.