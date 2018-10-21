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Ученые назвали лучшую профилактику болезней сердца
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Ученые назвали лучшую профилактику болезней сердца 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут укрепить здоровье, если будут совершать минимальные физические нагрузки раз в 20 минут. К такому выводу пришли исследователи из канадского Университета Альберты в Эдмонтоне, сообщило издание EurekAlert!.
Ученый Айлар Рамади заявил, что люди, пережившие инфаркты или ишемические болезни сердца или страдающие от них, должны ежедневно выполнять легкие упражнения.
«Наше исследование показывает, что сердечникам стоит вставать с места каждые 20 минут и следующие семь минут посвящать легкой физической активности», — отметил кардиолог.
Он напомнил, что полное отсутствие физических нагрузок влечет к повышению холестерина, ослаблению сердечной мышцы и другим недугам. Поэтому даже элементарная прогулка по комнате может положительно сказаться на здоровье человека.
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