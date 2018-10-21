Шокирующие вещи, которые разрешалось делать врачам

История медицины знает множество невероятных, страшных и опасных способов лечения людей от разного рода болезней.

Неудивительно: лекари прошлых веков не располагали современными технологиям своих современных коллег. Вот и приходилось выходить из положения, придумывая разнообразные способы избавить пациентов от страданий. Правда, чаще всего эти попытки были малоэффективны или даже приводили к смерти больного.

Сигареты для лечения астмы. Это сейчас мы знаем о вреде курения, а в конце XIX века сигареты рекомендовали сами врачи пациентам, страдающим от астмы. Считалось, что вдыхание табачного дыма помогает решить проблемы с дыхательными путями.

Ртуть против всех болезней. Опаснейший металл был хитом медицины XIX века. Трудно поверить, но люди принимали таблетки, содержащие ртуть, от огромного числа недугов. В их числе депрессия, туберкулез, мигрень, сифилис, брюшной тиф. Мазь с добавлением ртути использовали для заживления ран.

Каннибализм против судорог и головных болей. В Древнем Риме врачи всерьез верили, что кровь гладиатора помогает излечить головные боли, язву желудка и эпилепсию. Лекарства на основе человеческих костей, крови и плоти пользовались огромной популярностью. В XVII веке король Англии употреблял напиток "Королевские капли", содержащий истолченный человеческий череп и алкоголь.

Выдержанная моча для отбеливания зубов. Красота требует жертв. Древние римляне хорошо об этом знали. Ведь для того, чтобы придать белизну своей улыбке им приходилось полоскать рот выдержанной в течение долгого времени в специальных емкостях мочой. Зубы, конечно, начинали сверкать за счет выделившегося аммиака, но удовольствие, прямо скажем, так себе.

Кровопускание изгоняет болезнь. В это на полном серьезе верили до самого конца XVIII века. Лекари считали, что в теле человека необходимо поддерживать баланс жидкостей. Если он нарушен, пациент заболевает. Единственным верным решением считалось дать человеку истечь кровью, чтобы вместе с лишней жидкостью "выгнать" болезнь.

Лежать в кровати — лучший способ избавиться от истерии. В XIX веке женщин-истеричек лечили весьма странным образом. Их просто укладывали в кровать минимум на полтора месяца и кормили калорийной пищей (считалось, что полные люди психически более уравновешенны). Вам кажется, что это это прекрасно? Попробуйте! Но учтите, что говорить, рисовать и читать в течение этого времени запрещено.

Помет крокодила как противозачаточное. Достоверно известно, что презервативы использовали еще в XVI веке. А вот как контролировали рождаемость до этого времени? В Древнем Египте прекрасным противозачаточным средством считался крокодиловый помет. Действительно ли он защищал от нежелательной беременности, неизвестно, а вот то, что стоило такое "лекарство" очень дорого, — факт.

Лоботомия от головных болей и психических заболеваний. Хотите отвлечься от боли? Пожалуйста! Учитывая то, что анестезии в древние времена не существовало, дырки в голове просверливали "наживую". Тут не только о боли забудешь! Кстати, применяли эту процедуру еще в 1940-х годах для лечения пациентов от психических заболеваний.

Чудо-паста из мышей от зубной боли. И снова Древний Египет. Египетские эскулапы для облегчения зубной боли изготавливали чудо-средство на основе мертвых истолченных мышей. Мышиный порошок смешивали с другими ингредиентами, а затем получившуюся пасту предлагали прикладывать к больному зубу. Зубы, может, и переставали ныть, но и пациенты частенько умирали, подхватив инфекцию. Ну мыши же!

Раскаленный металлический стержень от геморроя. Безболезненно справиться с этим недугом сейчас вполне легко, но вот раньше, увы, приходилось терпеть настоящие мучения. Вздувшиеся вены выжигали раскаленным железным прутом. Напомним, об анестезии в те времена речи не шло.

Бонус: и снова моча. Не надо думать, что врачи только и делали, что издевались над пациентами. Все-таки у них не было тех возможностей, что есть сейчас. Самим лекарям тоже порой приходилось несладко. Например, для определения некоторых болезней у пациентов врачам приходилось пробовать их мочу. Такой своеобразный анализ.