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Названа неожиданная опасность курящих мужчин
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Названа неожиданная опасность курящих мужчин 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Ученые Университета штата Флорида в Таллахасси (США) выяснили, что воздействие никотина на организм отца может повлиять на когнитивные способности его детей и внуков через эпигенетические факторы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Известно, что курение будущих матерей является фактором, повышающим риск различных поведенческих расстройств у нескольких поколений детей, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности. Считается, что воздействие никотина и других компонентов сигаретного дыма на отцов оказывает похожее действие. В то же время до сих пор было сложно отделить генетические и эпигенетические факторы (молекулы, включающие и выключающие определенные участки ДНК) от влияния окружающей среды, например, вторичного курения.
В новом исследовании ученые подвергли самцов мышей, у которых происходило образование сперматозоидов, низким дозам никотина, растворенного в питьевой воде. Затем грызунов скрестили с самками. У потомства были выявлены признаки гиперактивности, дефицита внимания и когнитивных нарушений. Детеныши самок из нового поколения также демонстрировали значительные нарушения, хотя и менее выраженные.
Ученые определили, что в сперме подвергавшихся никотину самцов наблюдались эпигенетические изменения, затрагивающие в том числе ген, который кодирует дофаминовый рецептор D2. Эта молекула играет важную роль в развитии мозга и процессе обучения.
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