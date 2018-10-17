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В США началась эпидемия опасной загадочной болезни
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В США началась эпидемия опасной загадочной болезни 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Врачи США предупредили о росте заболеваемости острым вялым миелитом — редкой болезнью, поражающей нервную систему у детей и напоминающей полиомиелит. В 2018 году были зарегистрированы 127 случаев, включая уже подтвержденные диагнозы. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний, несмотря на усилия специалистов, которые проводят лабораторные и другие тесты, причина большинства случаев заболевания остается не ясной. Рост числа заболевших наблюдается с 2014 года, а пики приходятся на август и сентябрь. Согласно прогнозам, заболевание продолжит свое распространение. На настоящий момент оно зарегистрировано в 22 штатах, а заболевшие являются детьми до 18 лет и младше. Средний возраст пациентов составляет четыре года.
На настоящий момент не существует специальных препаратов для лечения острого вялого миелита, также отсутствуют вакцины. Заболевание поражает спиной мозг и может приводить к пожизненному параличу. Его возбудители до сих пор остаются неизвестными, в качестве возможных причин врачи рассматривают вирусы, токсины и генетические нарушения.
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