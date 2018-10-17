Ещё
Как предотвратить заболевания сердца и сосудов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как предотвратить заболевания сердца и сосудов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Толедо в США показали, что биодобавки, содержащие бета-гидроксимасляную кислоту (БОМК), помогают избавиться от гипертензии, являющейся причиной серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. При этом необязательно снижать потребление натрия или увеличивать физические нагрузки. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
БОМК представляет собой карбоновую гидроксикислоту, которая синтезируется в печени в ходе метаболизма жирных кислот. Выработка этого соединения зависит от определенных внешних факторов. Так, исследователи показали, что поступление в организм большого количества соли снижает уровень бета-гидроксимасляной кислоты в организме. Однако синтез БОМК становится более активным при ограничении поступающих в организм калорий и физических упражнениях, что снижает давление.
Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой бета-гидроксимасляная кислота снижает давление. Они проверили ее на крысах, которые получали 1,3-бутандиол, превращающийся в печени в БОМК. Результаты эксперимента показали, что при этом уменьшается воспаление в почках, связанное с гипертензией.
Исследователи планируют подтвердить, что у людей с высоким кровяным давлением наблюдается дефицит БОМК. Они также собираются определить, сколько бета-гидроксимасляной кислоты необходимо для лечения гипертензии, и может ли соединение нанести вред другим органам. После этого будет проведено клиническое испытание, в котором состояние людей, получающих добавку, будет сравниваться с таковым у людей, получающих плацебо.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо главное условие продления жизни29
Как вредные привычки отца влияют на его потомков
Как избавиться от осенней депрессии1
Тест: проверьте, есть ли у вас метеозависимость?1
Важно знать: 5 мифов о бактериальном вагинозе
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
00:44
Осеннее обострение: что ломает психику людей
Болезни и лекарства
10:24
Российских раковых больных поделили на богатых и бедных
Новости Статьи
00:33
Ученые рассказали о пользе пива
Наука
01:21
Как избавиться от диабета без лекарств
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение