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Названо главное условие продления жизни
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Названо главное условие продления жизни 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде (США) пришли к выводу, что оптимальный уровень ряда витаминов, минеральных веществ и других соединений способен уменьшить риск преждевременной смерти, продлить жизнь и обеспечить здоровое старение. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
По словам исследователей, жители развитых стран, включая 70 процентов американцев, испытывают нехватку в одном или нескольких важных для организма веществах. Хотя дефицит витаминов не настолько силен, чтобы вызвать цингу или рахит, ученые уверены, что недостаток имеет долгосрочные последствия. Так, витамин D, омега-3-ненасыщенные жирные кислоты и магний являются необходимыми компонентами ферментов, которые участвуют в восстановлении ДНК, обеспечивают здоровье кровеносных сосудов и предотвращают окислительный стресс.
При дефиците витаминов и минеральных веществ организм вынужден тратить их ограниченное количество для поддержания жизненно важных функций и репродуктивного здоровья за счет остальных потребностей. Показано, что у людей, страдающих от хронического недостатка витамина К и селена, вырабатывается меньше ферментов, способствующих здоровью артерий, из-за чего повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые считают, что многие вещества, которые не относятся к витаминам и чья роль в поддержании жизнедеятельности не столь очевидна как в случае аскорбиновой кислоты, на самом деле необходимы для высокой продолжительности жизни. К таким соединениям исследователи относят таурин, эрготионеин, пирролохинолинхинон, а также каротиноиды лютеин, зеаксантин, ликопен, α— и β-каротин, β-криптоксантин и астаксантин. Добавление этих молекул в рацион питания и здоровая диета помогут предотвратить развитие хронических заболеваний и преждевременное старение.
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