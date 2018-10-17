Как избавиться от осенней депрессии

Учёные из Вашингтонского университета выяснили, что стимуляциям блуждающего нерва электрическим током малого действия сможет вылечить людей, которым в борьбе с депрессией не помогают лекарства.

Блуждающий нерв (ещё его называют «вагус», от латинского vagus — «блудящий, странствующий») имеет такое название, потому что этот нервный ствол очень длинный, имеет множество разветвлений, распространяющихся в большей части человеческого тела. Блуждающий нерв идёт от головы в шею, проходит через грудной отдел, разветвляется к сердцу и легким, затем опускается сквозь отверстие в диафрагме к желудку, кишечнику и другим органам брюшного пространства. Он обеспечивает многие рефлексы, жизненно важные функции организма. Например, блуждающий нерв отвечает за работу дыхательной системы, акт глотания, речь, рвотный рефлекс, функционирование мышцы сердца и др.

Согласно научным данным две трети пациентов, страдающих депрессией, не реагируют на лекарства. Имплантация устройства, которое посылает мягкие электрические сигналы в мозг из блуждающего нерва, улучшит качество жизни человека.

В исследовании приняли участие около 600 пациентов с депрессией, симптомы которых не могли устранить четыре или более антидепрессанта.

В 328 из них команда ученых имплантировала стимуляторы блуждающего нерва, в то время как 272 пациента лечились иными способами. В результате исследования обнаружилось, что у людей, которым было назначено стимулирование нерва, улучшились 10 из 14 показателей качества жизни, включая физическое здоровье, семейные отношения и способность работать.

Участник исследования Чарльз Донован несколько раз попадал в больницу из-за депрессии. «Медленно, но верно, мое настроение улучшилось. До введения стимулятора я не хотел покидать дом, я не мог сосредоточиться даже на том, чтобы сесть и посмотреть фильм. Но теперь я могу читать книги и смотреть телевизор. Это для меня большой прорыв». ​