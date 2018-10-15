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Названа новая опасность пищевых добавок
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Названа новая опасность пищевых добавок 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые медицинской школы Гарварда (США) выяснили, что большое число диетических добавок содержит потенциально опасные и не одобренные лекарственные препараты. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
По словам исследователей, более тысячи брендов пищевых добавок содержат нежелательные вещества. За последнее десятилетие работники системы здравоохранения США опубликовали более 700 предупреждений о продаже биологически активных препаратов, в составе которых находятся несанкционированные компоненты. Кроме того, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружило, что в 98 процентах случаев на упаковках добавок отсутствовала маркировка, предупреждающая о наличии таких веществ.
С 2007 по 2016 год 46 процентов потенциально опасных добавок приходились на вещества, усиливающие половые функции и содержащие силденафил, 41 процент — на те, что способствуют потере веса и содержат опасный для сердечно-сосудистой системы сибутрамин (средство подавления аппетита), а 12 процентов — на препараты со стероидами, помогающие нарастить мышечную массу. При этом 57 процентов всех предупреждений были выпущены врачами после 2012 года, что указывает на ухудшение ситуации.
По оценкам, более половины взрослых американцев принимают диетические добавки. При этом, согласно FDA, эти вещества, включающие витамины, минералы, травы и аминокислоты, не являются эффективными в лечении и профилактике каких-либо заболеваний. Они классифицируются как продукты питания и не проверяются как лекарства, что повышает риск нежелательных побочных эффектов. Каждый год в США за медицинской помощью из-за употребления добавок обращаются около 23 тысяч американцев.
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