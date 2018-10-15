Кошка спасла хозяйку от рака груди

Кошка дважды спасла британку от рака

Жительница Лемингтона (Англия) Анджела Тиннинг уверена, что ее кошка по имени Мисси дважды спасла ей жизнь, «предупредив» о развитии рака молочной железы.

Как британка рассказала Metro, первый раз она решила обратиться в больницу после того, как ее не особо ласковая питомица вдруг начала лежать на груди у Анджелы. Параллельно женщина начала ощущать нетипичный зуб в этой области.

Тогда у британки нашли предраковые клетки и удалили их. А еще через два года Тиннинг решила повторно пройти диагностику после того, как Мисси вновь начала себя странно вести.

В этот раз врачи обнаружили у женщины рак и назначили мастэктомию (удаление молочной железы), отметив, что ситуация могла быть хуже.