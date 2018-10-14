Созданы контактные линзы для лечения глаукомы

Китайские биоинженеры создали контактные линзы, которые помогут в лечении глаукомы. Линзы пропитываются лекарственным препаратом и меняют цвет при его выведении. Статья опубликована в Applied Materials & Interfaces.

В поры линз ученые из Китайского фармацевтического университета в Нанкине добавили молекулы тимолола — лекарственное средство из группы бета-адреноблокаторов, которое используется при лечении глаукомы. Выведение лекарства из линзы начиналось после ее контакта с «искусственными слезами». При выходе тимолола из пор линзы менялся и ее цвет с зеленого на синий.

Биоинженеры считают, что такие линзы облегчат лечение пациентов и помогут врачам контролировать эффективность выписываемых препаратов.

Ожидается, что в будущем подобные контактные линзы можно будет использовать и для доставки других лекарств.