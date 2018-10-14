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Созданы контактные линзы для лечения глаукомы
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Созданы контактные линзы для лечения глаукомы 

Мир24 + ещё 1 7 часов назад
Фото: Мир24
Китайские биоинженеры создали контактные линзы, которые помогут в лечении глаукомы. Линзы пропитываются лекарственным препаратом и меняют цвет при его выведении. Статья опубликована в Applied Materials & Interfaces.
В поры линз ученые из Китайского фармацевтического университета в Нанкине добавили молекулы тимолола — лекарственное средство из группы бета-адреноблокаторов, которое используется при лечении глаукомы. Выведение лекарства из линзы начиналось после ее контакта с «искусственными слезами». При выходе тимолола из пор линзы менялся и ее цвет с зеленого на синий.
Биоинженеры считают, что такие линзы облегчат лечение пациентов и помогут врачам контролировать эффективность выписываемых препаратов.
Ожидается, что в будущем подобные контактные линзы можно будет использовать и для доставки других лекарств.
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