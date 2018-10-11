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Создан 3D-принтер, печатающий человеческие органы
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Создан 3D-принтер, печатающий любые человеческие органы 

BitCryptoNews 13 часов назад
Фото: Cellink
Шведский стартап Cellink разработал метод трехмерной печати и специальный гель, с помощью которых можно воспроизводить любые человеческие ткани, клетки и даже раковые опухоли.
Исследователи обнаружили, что правильная комбинация синтетических и натуральных полимеров вместе с материалами внеклеточной матрицы может служить прекрасной средой для создания новых органов и размножению всех видов клеток. С помощью 3D-принтера уже напечатали кожу, начали выращивать печень и клетки, производящие инсулин.
Устройство работает очень точно и быстро. Например, на формирование уха уходит около 20 минут. Уникальные свойства геля делают его прочным и устойчивым к растяжению, а принтер способен наносит слои толщиной всего 50 микрон. По словам разработчиков, их устройство в 10 раз дешевле других рыночных моделей.
Технологии помогают не только создавать элементы нашего организма, но и приближают нас к созданию цифрового коллективного интеллекта.
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