Создан 3D-принтер, печатающий человеческие органы

Создан 3D-принтер, печатающий любые человеческие органы

Шведский стартап Cellink разработал метод трехмерной печати и специальный гель, с помощью которых можно воспроизводить любые человеческие ткани, клетки и даже раковые опухоли.

Исследователи обнаружили, что правильная комбинация синтетических и натуральных полимеров вместе с материалами внеклеточной матрицы может служить прекрасной средой для создания новых органов и размножению всех видов клеток. С помощью 3D-принтера уже напечатали кожу, начали выращивать печень и клетки, производящие инсулин.

Устройство работает очень точно и быстро. Например, на формирование уха уходит около 20 минут. Уникальные свойства геля делают его прочным и устойчивым к растяжению, а принтер способен наносит слои толщиной всего 50 микрон. По словам разработчиков, их устройство в 10 раз дешевле других рыночных моделей.

Технологии помогают не только создавать элементы нашего организма, но и приближают нас к созданию цифрового коллективного интеллекта.