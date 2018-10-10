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Больная диабетом россиянка умерла из-за нехватки льготных лекарств
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Больная диабетом россиянка умерла из-за нехватки льготных лекарств 

Lenta.ru + ещё 43 10 октября 2018
Фото: Lenta.ru
В Саратове 28-летняя местная жительница, страдающая сахарным диабетом, пять месяцев не получала льготные лекарства и умерла из-за начавшихся осложнений, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Бригада скорой доставила девушку в реанимацию в состоянии комы, но спасти врачам ее не удалось», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что у девушки развилась хроническая почечная недостаточность.
На сайте региональной прокуратуры уточняется, что в 2017 году пациентка принимала препараты железа и «Эпоэтин» для предотвращения проблем с почками. Но в первой половине 2018 года врачи саратовской городской поликлиники №20 не выписали ей льготные рецепты на эти препараты, потому что их не было в аптеках в необходимом количестве.
Нехватка медикаментов возникла из-за проблемы с их закупкой областным Минздравом. Госконтракт на поставку был заключен лишь в августе. До этого момента министерство давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов, отметили в прокуратуре. Родственники девушки покупали ей дорогостоящие препараты за свой счет, но денег на нужное количество не хватало.
По результатам прокурорской проверки три человека привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (часть 1 статьи 238 УК).
В начале октября несколько жительниц Уфы пожаловались на сотрудников детской больницы, которые выдавали их детям-диабетикам просроченный инсулин. Тогда же стало известно о тотальной нехватке льготный лекарств в больницах и аптеках по всей стране.
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