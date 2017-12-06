Жителю Красноярского края оказывали ненадлежащую медицинскую помощь

Житель села Партизанское, инвалид 2 группы, в течение 2017 года неоднократно обращался в партизанскую районную больницу с жалобами на плохое самочувствие.

Ему было назначено лечение, мужчину неоднократно госпитализировали, однако в марте этого года он скончался от повторного инфаркта головного мозга.

«Фондом обязательного медицинского страхования была проведена экспертиза качества оказанной медицинской помощи пациенту и установлено, что его смерть наступила в результате ненадлежаще оказанной медицинской помощи медицинскими работниками КГБУЗ «Партизанская районная больница». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, для установления причины смерти назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».