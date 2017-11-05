В Тюмени госпитализировали 15 человек с подозрением на менингит

15 человек госпитализировали в Тюмени с подозрением на менингит, [пишет](https://ura.news/news/1052350589) URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александру Малыгину.

По ее словам, пациенты поступили не одномоментно, а случаев массового заражения в трудовых коллективах, классах или группах дошкольных учреждений не выявлено. Госпитализированные находятся в отделении областной клинической инфекционной больницы, среди них есть как взрослые, так и дети.

По данным департамента, заболеваемость менингитом в Тюмени снизилась в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет. С начала 2018 года лабораторно подтверждены 57 случаев данного заболевания, отмечает Nashgorod.ru.