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Краснодарцы против запрета продажи сладкого детям до 14 лет

Краснодарские известия
Фото: Краснодарские известия

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой, суть которой – в запрете продажи детям до 14 лет «сахарной гадости»: шоколадок, конфет, газировок, а также чипсов, пицц и гамбургеров. По его мнению, выданные родителями деньги на завтраки/ обеды школьники тратят не по назначению.

Виталий Милонов считает, что не зная меры в сладком, дети подвергают себя опасности: ожирению, появлению сахарного диабета, аллергии и гнилых зубов. Мы поинтересовались у краснодарцев, считают ли они этот запрет необходимым?

Анна, телеведущая:

- Я не против этого, ведь дети сами еще не умеют делать правильный выбор в питании. А если взрослые посчитают необходимым, то смогут сами купить своим детям сладости, в нужном количестве и в нужных целях. У меня дочка не хочет в школе есть еду, которую им дают. Я ей даю деньги на горячие обеды, но она, к сожалению, покупает на них сладкие булочки.

Юлия, психолог:

- Не стоит этого делать. За детей до 14 лет решают родители, и те сами знают, какой рацион питания должен быть у их ребенка. Если родитель заботится о ребенке и объясняет ему, что можно есть, а чего не стоит, то ребенок сам понимает, как выстраивать свою пищевую культуру. А запретный плод всегда сладок.

Светлана, маркетолог:

- Вопросы питания обязаны решать родители – это семейные дела, а не Госдумы. Детям нужна глюкоза, они растут. Ничего страшного в конфетах не вижу, все мы выросли на сладостях, но потом научились регулировать их употребление.

Ольга, преподаватель:

- Дети в школе не едят, потому что там невкусно готовят. И те дети, которым родители денег на еду не дают, ходят голодные и выпрашивают «укусить» еду у ребят, кому ее покупку финансируют. А последние, в свою очередь, конечно, делают свой выбор в пользу конфет и булок. Но если бы в столовых вкусно готовили, думаю, проблема с излишним употреблением сладостей отпала сама собой.

Любовь Артисевич, детский омбудсмен Краснодара:

- Мне видится, что простым запретом продажи сладкого детям проблемы не решить. Необходимо поставить вопрос о запрете продажи вредной, некачественной продукции в целом, систематически вести разъяснительную работу о пользе здорового питания и занятий спортом среди родителей и детей. Культивировать здоровый образ жизни.

«КИ» также писали, что краснодарцы предложили запретить катание на гироскутерах до 12 лет.

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