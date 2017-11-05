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Режим НМУ объявлен в пяти городах Челябинской области

АиФ
Фото: АиФ

Режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе, объявлен в пяти городах Челябинской области, сообщают в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора.

До 14 часов 11 сентября вероятность образования смога сохранится в Карабаше и Коркино, до 19 часов – в Челябинске, Сатке и Магнитогорске.

«Управление Росприроднадзора в периоды действия НМУ рекомендует всем субъектам хозяйственной деятельности минимизировать проведение работ, вызывающих пыление и дополнительное загрязнение атмосферы, в том числе работ, вызывающих образование летучих неприятно пахнущих веществ. Владельцам автотранспортных средств в период НМУ по возможности следует отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом», - напоминают в ведомстве.

Куда сообщить о появлении резкого химического запаха и выбросах в периоды НМУ, читайте в нашем материале.

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