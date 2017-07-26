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Неизвестная инфекция поразила лицеистов Одесской области

Украина.ру
Фото: Украина.ру

Об этом 8 сентября сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в регионе.

«Выявить, какая именно инфекция поразила лицеистов и преподавателей, пока не удается. В лицее учатся 574 человека. У всех инфицированных наблюдаются похожие симптомы: рвота, диарея, повышенная температура», — сказали в управлении.

Точное количество заболевших пока не известно.

Ранее сообщалось о страшной эпидемии кори в стране. Только с начала года на Украине было зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заражения этой инфекцией, восемь человек погибло. Граничащие с украинскими территориями регионы России были приведены в режим повышенной готовности к реагированию на инфекционные угрозы.

Кроме того, специалисты предрекают в скором времени вспышку дифтерии на Украине в связи с отсутствием вакцин. Также по стране расползается африканская чума свиней. Случаи заболевания уже были зарегистрированы в Киевской, Херсонской и Николаевской областях, на территории Одесской, Черкасской, Ровненской и Сумской областей.

При этом в августе государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила 50 медпрепаратов, произведенных в Российской Федерации. Среди них есть и вакцины — от дифтерии, а также от столбняка, коклюша, полиомиелита, клещевого энцефалита и стафилококка. Причина запрета — на препаратах присутствовали надписи на русском языке.

Примечательно, что, несмотря на это, по итогам первого полугодия Украина стала лидером по закупке фармацевтической продукции российского производства($60,6 млн, или 3,6 млрд рублей). В эту категорию товаров включены лекарственные препараты, донорская кровь, иммунные сыворотки, вакцины, ветеринарная продукция, санитарные наборы.

Несмотря на политические разногласия, экономические связи между странами продолжают укрепляться, о чем свидетельствует лидерская позиция России в списке инвесторов в Украину по итогам первых шести месяцев 2018 года.

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