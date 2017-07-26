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Олег Эпштейн рассказал о феномене релиз-активности

Мой Калининград
Фото: РИА "ВистаНьюс"

Известный отечественный ученый Олег Эпштейн стоял у истоков создания в нашей стране уникального класса лекарственных средств — релиз-активных препаратов. Это отечественное ноу-хау, аналогов которому нет нигде. В интервью для «РГ» д.м.н., член-корр. РАН, научный руководитель «Материа Медика Холдинг» объяснил, что собой представляет феномен, получивший название «релиз-активность».

Как подчеркнул профессор, созданию релиз-активных препаратов предшествовала многолетняя работа советских и российских ученых. По итогам исследований были открыты новые возможности технологии получения высоких разведений. Это способствовало созданию уникальных лекарств, отличающихся особенной эффективностью и безопасностью.

Для развития революционных научных идей решили создать «Материа Медика Холдинг». Дебютные научные изыскания и эксперименты проводились исключительно в РФ, а затем вышли за пределы нашей страны. По словам господина Эпштейна, сейчас фармхолдинг на контрактной основе сотрудничает с лабораториями. У него налажено сотрудничество с представляющими два десятка государств исследовательскими организациями, университетами и институтами.

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