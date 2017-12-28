С начала года население Удмуртии сократилось почти на 3 тыс человек
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 7 месяцев 2018 года численность населения сократилась на 2850 человек. Об этом сообщает Удмуртстат.
На 1 января в республике проживало 1513,0 тыс. человек, из которых 995,7 тыс. человек – городские жители.
За 7 месяцев в Удмуртии родилось 9796 малышей. Это на 676 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерло за этот период 11053 человека, что на 186 человек больше, чем в прошлом году. В числе умерших 50 детей в возрасте до года.
Основными причинами смерти стали болезни системы кровообращения – 43% от числа умерших, новообразования (15%), несчастные случаи (9%).
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