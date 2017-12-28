 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

С начала года население Удмуртии сократилось почти на 3 тыс человек

ИА «Сусанин»
Фото: ИА «Сусанин»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 7 месяцев 2018 года численность населения сократилась на 2850 человек. Об этом сообщает Удмуртстат.

На 1 января в республике проживало 1513,0 тыс. человек, из которых 995,7 тыс. человек – городские жители.

За 7 месяцев в Удмуртии родилось 9796 малышей. Это на 676 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерло за этот период 11053 человека, что на 186 человек больше, чем в прошлом году. В числе умерших 50 детей в возрасте до года.

Основными причинами смерти стали болезни системы кровообращения – 43% от числа умерших, новообразования (15%), несчастные случаи (9%).

Вас заинтересует
Искусственный интеллект распознает депрессию по любому разговору
Шизофрения и другие психические заболевания, которые были у Гитлера
Английские учёные рассказали, кому слабоумие угрожает в первую очередь
Россияне живут на семь лет дольше, чем во времена Ельцина, заявили ученые
Как уберечься от гриппа осенью?
Где найти гериатра? Псковичам нужен доктор для пожилых
Популярные вопросы
Инна Милая
Таблетки для прерывания ранней беременности
3
Беременность
Читать дальше
Мадина Рокеева
Пролила на себя кипяток! Ожог! Что делать?? Намазала зубной пастой, только хуже((((
57
Болезни
Читать дальше
Екатерина Генриховна
Вы ьыли заблокированы навсегда!Решение модератора.Пипец(((а не сайт
46
Отзывы
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Елена Григорьева
болит левый висок и отдает в левый глаз к какому врачу лучше обратится?окулист и невролог точный диагноз не установили
28
Вред от лекарств
Читать дальше
Анжелика Анищенко
Боль в пятке. Что это может быть и как лечить?
17
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Беременность
100 вопросов
138 ответов
Лекарства
257 вопросов
322 ответа
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Отзывы
235 вопросов
407 ответов
Болезни
199 вопросов
425 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
216 ответов
Польза от лекарств
105 вопросов
182 ответа
Дети
96 вопросов
149 ответов
Отзывы
235 вопросов
407 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров