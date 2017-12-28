В Омскую область завезли вакцину против гриппа

Минздрав Омской области сообщает, что в рамках национального календаря профилактических прививок на территорию Омской области поступила первая партия вакцины для профилактики гриппа для взрослого и детского населения.

Вакцина уже распределена по поликлиникам города и области. В 2018 году за счет средств федерального бюджета планируется привить 890 тыс. жителей области, в том числе 280 тыс. детей. Вакцинация детей и взрослых будет проводиться современной и безопасной вакциной отечественного производства «Совигрипп», она обеспечивает защитный эффект у 80-90% привитых лиц. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

Напомним, что бесплатной вакцинации подлежат дети с 6 месяцев, школьники, студенты, призывники, беременные, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением лица.