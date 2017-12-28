В Уфе сняли ограничения введенные из-за вспышки кори

Врачи считают что только своевременная вакцинация может защитить от опасной болезни

Республиканский Роспотребнадзор официально объявил о снятии ограничений связанных со вспышкой кори. В ведомстве считают, что ситуация стабилизировалась и угрозы эпидемии нет.

С начала лета по середину августа в Башкирии было зарегистрировано 22 случая заражения корью – 13 детей и 9 взрослых. Основной причиной заболевания был отказ от вакцинации. Между тем, врачи убежают, что корь – вакционоуправляемая болезнь и что только с помощью своевременной прививки можно надежно защитить себя и своих детей от опасного вируса.

Сообщения о вспышках кори начали появляться в начале лета, в некоторых детских садах даже запретили вход детям, которые не были привиты.