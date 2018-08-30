Эксперт: электронная маркировка лекарств — необходимая мера

Пилотный проект по электронной маркировке лекарств, который стартовал в России ещё в феврале 2017 года, продлён.

Соответствующее постановление подписал глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев . Планировалось, что в первый год маркировка будет добровольной, но к системе почти сразу же присоединились, как отечественные, так и зарубежные производители.

Электронная маркировка позволяет отслеживать все этапы движения лекарств от производителя до аптеки или больницы.

По мнению эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова, все понимают необходимость введения маркировки, но быстро это сделать невозможно. Об этом заявил в интервью Радио « Комсомольская Правда ».

«Сейчас ситуация такова, что сроки установлены очень жесткие, — подчеркнул Беспалов. — Но пока даже ещё закончен период тестового внедрения на тех предприятиях, которые согласились подключиться к этой системе».

При этом эксперт считает, что до сих пор не понятно, что дает эта система. Также он напомнил, что постоянно вносились предложения и изменения в эту систему. Несмотря на всё это, эксперт убеждён, что введение маркировки — необходимая мера.

«Все понимают, что рано или поздно это придётся делать. Вопрос только в том, что делать это надо разумно без риска остановки каких-либо предприятий или без риска приостановки поставок на рынок тех или иных лекарств. Вопрос этот серьезный. И тут нельзя бежать впереди паровоза», — резюмировал Беспалов, напомнив, что с 1 января 2020 года маркировка всех лекарственных препаратов станет обязательной.

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