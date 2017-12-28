На западе Москвы открылся детский сад на 125 мест
Трехэтажное здание общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров готово к приему детей, сообщает m24.ru.
Здание специально спроектировали под детское дошкольное учреждение, чтобы оно соответствовало всем новейшим требованиям.
В середине августа заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие пять лет на территории новой Москвы построят 90 школ и детских садов, а также 15 современных поликлиник.
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