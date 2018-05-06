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На севере Красноярского края нашли двух оленей с бешенством

РИА Новости
Фото: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Карантин объявлен из-за обнаружения бешенства у двух оленей на севере Красноярского края, почти 700 животных находятся в зоне риска, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Установлены ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – бешенству животных на срок до 19 сентября 2018 года на территории… В юго-западном направлении на расстоянии 70-75 километров от поселка Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края зафиксирован факт бешенства двух оленей. Общее количество восприимчивых животных в неблагополучном пункте 688", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что запрещен вывоз собак и кошек за пределы очага, торговля домашними животными, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных. На сегодня проводится комплекс мер, направленных на ликвидацию заболевания.

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