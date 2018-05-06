Британские ученые: чем старше человек, тем больше он склонен визуализировать услышанное

Ученые из университета Ноттингема выяснили, что восприятие звука серьезно меняется с возрастом. Чем старше человек, тем больше он склонен визуализировать услышанное и подвержен слуховым иллюзиям, сообщает сайт газеты «Известия».

К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент с участием взрослых и детей. Их разделили на несколько групп: от 3 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет и от 20 до 35 лет.

После этого добровольцам предлагалось сыграть в игру Spot the Sound, которая предполагает угадывание услышанного звука. При этом звуковой ряд сопровождался картинками.

Согласно итогам исследования, опубликованным Scientific Reports, чем старше были испытуемые, тем больше они подвержены слуховым иллюзиям.

При этом дети до девяти лет ориентируются только на то, что слышат. А вот взрослые в основном ориентировались по картинкам. Это приводит к тому, что они часто слышат то, чего нет.

«То, что видят взрослые, меняет то, что они слышат», — приводит Пятый канал вывод ученых.

Впервые ориентироваться не только на звуки, но и на визуальные эффекты люди начинают в 10 лет.