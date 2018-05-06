Для детской поликлиники в Электростали закупят оборудование на 29 млн рублей

Для детской поликлиники в Электростали планируется закупить оборудование на сумму 29 млн руб., сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Для детской поликлиники Электростальской центральной городской больницы будет закуплено медицинское оборудование на общую сумму 29 миллионов рублей. Планируется, что новые аппараты поступят в учреждение в четвертом квартале 2018 года», — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, закупка медицинского оборудования будет осуществляться в рамках федерального проекта по развитию детской медицины.

«В детской поликлинике Электростальской ЦГБ будет установлено 20 единиц диагностического и реабилитационного оборудования, в том числе автоматический анализатор клеток крови для лаборатории, который позволит увеличить количество исследований и сократить период ожидания результатов. Благодаря новым аппаратам в офтальмологическом кабинете и кабинете охраны зрения, специалисты смогут проводить своевременную диагностику остроты зрения, состояния глазодвигательных мышц, камер и оболочек глаза и комплексное восстановительное лечение зрения. Уверен, оборудование станет очень востребованным среди жителей Электростали», — добавил Марков.