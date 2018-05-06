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Медоборудование на 29 млн руб поступит в детскую поликлинику в Элекстростали

РИАМО
Фото: РИАМО

Диагностическое и реабилитационное оборудование стоимостью 29 миллионов рублей поступит в детскую поликлинику в подмосковной Элекстростали до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Для детской поликлиники Электростальской ЦГБ будет закуплено медицинское оборудование на общую сумму 29 миллионов рублей. Планируется, что новые аппараты поступят в учреждение в четвертом квартале 2018 года», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Как отметил министр, закупка медицинского оборудования будет осуществляться в рамках федерального проекта по развитию детской медицины.

«В детской поликлинике Электростальской ЦГБ будет установлено 20 единиц диагностического и реабилитационного оборудования, в том числе автоматический анализатор клеток крови для лаборатории, который позволит увеличить количество исследований и сократить период ожидания результатов», – пояснил Марков.

Благодаря новым аппаратам в офтальмологическом кабинете и кабинете охраны зрения, специалисты смогут проводить своевременную диагностику остроты зрения, состояния глазодвигательных мышц, камер и оболочек глаза и комплексное восстановительное лечение зрения.

Министр добавил, что перечень закупаемого оборудования включает также приборы для определения функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, тренажеры для механотерапии верхних и нижних конечностей.

Ежегодно в Электростальском детском консультативно-диагностическом центре специализированную медицинскую помощь второго уровня получают более 2 тысяч пациентов.

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