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Углеводы продлевают жизнь

Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва

Определенная доза углеводов каждый день может продлить жизнь — к такому выводу пришли американские доктора из больницы Бирхэма.

Специалисты провели исследования, участие в которых приняли больше 430 тысяч человек из 20 стран. Доктора опирались на такие данные, как пол, возраст, вредные привычки, заболевания респондентов, а также относительную долю продуктов питания.

Исследования показали, что те, у кого углеводы составляли около половины рациона, жили дольше. А вот недостаток или избыток углеводов — а это менее 40% или более 70% от рациона, — напротив, увеличивают риск преждевременной смертности. Наибольшую опасность несут животные жиры — свинина, говядина, курица и сыры.

Российские специалисты с зарубежными коллегами согласны.

— Углеводы имеют колоссальное значение в здоровом функционировании организма, — рассказал диетолог Алексей Добровольский. — Углеводы составляют большую часть рациона у многих людей, так как именно они дают нам энергию, которую мы тратим за день. Калориями богаты и жиры, и белки. Но они необходимую для нас энергию вырабатывают не так быстро в силу сложных биохимических процессов. Быстрые углеводы расщепляются моментально, сложные — дольше. Важно понимать еще то, что большинство продуктов, которые мы любим, содержат углеводы — сахар, овощи, фрукты, хлеб, крупы. Поэтому их и больше в нашем рационе.

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