Ученые: у мужчин реакция лучше, чем у женщин
Американские ученые из Вашингтонского университета в ходе научных изысканий пришли к выводу, что мужчины значительно быстрее улавливают момент начала движения объектов, чем женщин.
Исследователи повели следующий эксперимент. Добровольцам показывали изображение с движущимися полосами. Испытуемым нужно было быстро показать, откуда идет движение. Опыт показал, что женщины на 23 - 78% медленнее замечали движение, чем мужчины.
Эксперты объясняют это нейробиологическими различиями между полами, отмечается в журнале Current Biology.
Новости науки: Ученые: женщины думают быстрее мужчин
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