Диагностировать болезнь Паркинсона будут по глазам

Самые ранние признаки болезни Паркинсона у человека можно разглядеть в его глазах, как показало исследование.

Глаза человека могут быть зеркалом не только его души, но и мозга, особенно в том случае, если там начинается развитие болезни Паркинсона. У человека с этим недомоганием постепенно теряются клетки мозга, которые производят дофамин — субстанцию, помогающую контролировать движения. И вот теперь новое исследование показало, что истончение сетчатки, то есть оболочки из нервных клеток в задней части глаза, связано с утратой дофаминопроизводящих клеток мозга.

Это первое исследование, связавшее уменьшение толщины сетчатки и прогрессирование неизлечимой болезни. Исследователи из Южной Кореи также выяснили, что чем тоньше оказывается сетчатка, тем тяжелее будет протекать недуг.

Данное открытие имеет чисто практическое значение, поскольку позволяет предположить, что в будущем неврологи смогут по простому глазному тесту диагностировать болезнь Паркинсона на самой ранней стадии, когда ещё никаких проблем с подвижностью у человека не возникло.

Сегодня болезнь Паркинсона проявляет себя в тот момент, когда утрата производящих дофамин клеток уже необратима и помочь ничем нельзя. Масса экспериментальных препаратов теоретически может задержать и даже остановить развитие этой болезни, но принимать их надо начинать еще в тот момент, когда она себя ничем не проявила, то есть за годы до появления первых симптомов. А в распоряжении медицины пока не было надежного инструмента для ранней диагностики.